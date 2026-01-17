"Қайрат" аргентиналық вингермен келісімшартқа отырды
Алматылық "Қайрат" футбол клубы аргентиналық жартылай қорғаушы Себастьян Себальоспен келісімшартқа қол қойғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Клубтың хабарлауынша, футболшымен жасалған келісім 2027 жылдың соңына дейін жарамды.
24 жастағы ойыншы оң қапталда өнер көрсетеді. Оның бойы – 168 сантиметр, салмағы – 65 келі.
Хуан Себастьян Себальос Аргентинаның Буэнос-Айрес провинциясындағы Хосе-Мария-Хауреги қаласында дүниеге келген. Кәсіби мансабын "Лос Андес" клубында бастап, кейін "Индепендьенте Ривадавия" және "Тальерес" клубының екінші командасында ойнады.
"Кейін Боливия чемпионатына ауысқан футболшы жоғары дивизионда өнер көрсететін «Реал Оруро» клубының намысын қорғады. Алдыңғы маусымда Себальос 40 матчқа қатысып, 18 гол соғып, 5 нәтижелі пас беріп, командасының негізгі ойыншыларының біріне айналды", - деп хабарлады "Қайрат" футбол клубы.
