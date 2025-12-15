#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

"Қайрат" клубының футболшыларының қатары тағы бір шетелдік легионермен толықты

Шетелдік легионер, Қайрат, фин, Яакко Оксанен, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 17:53 Сурет: Telegram/fc_kairat
15 желтоқсанда "Қайрат" футбол клубы 25 жастағы финляндиялық жартылай қорғаушы Яакко Оксаненмен келісімшартқа отырғандарын қуана жариялады. Келісім 2027 жылғы желтоқсанға дейін жасалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Клуб баспасөз қызметінің хабарлауынша, Яакко кәсіби мансабын финляндиялық "ХИК" клубында бастаған.

2018 жылы ол англиялық "Брентфорд" клубына ауысып, екінші командасында ойнады. Кейін Оксанен жалға "Уимблдон" және шотландиялық "Мортон" клубтарында өнер көрсеткен. 2022 жылы жартылай қорғаушы Финляндияға оралып, "КуПС" клубымен келісімшартқа отырып, "Қайратқа" ауысқанға дейін сол клубта ойнаған.

Осы маусымда Яакко Оксанен "Қайратпен" УЕФА Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде кездескен. Екі матчтың қорытындысы бойынша "сары-қаралар" 3:2 есебімен жеңіске жеткен, ал жартылай қорғаушы бірінші ойында гол соққан.

Жалпы осы маусымда Оксанен 51 матч өткізіп, 4 гол соғып, 8 нәтижелі пас берген. Ол Финляндия ұлттық құрамасында 1 матч, U-21 жастар құрамасында 15 матч ойнап үлгерген. 

Орталық жартылай қорғаушы Яакконың жасы 25-те, бойы - 180 см, салмағы - 70 келі.

Бұған дейін УЕФА Темірлан Анарбековты ресми түрде мойындағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан азаматтары Тайландқа тағы бір жаңа тәсілмен жете алады
19:34, Бүгін
Қазақстан азаматтары Тайландқа тағы бір жаңа тәсілмен жете алады
"Қайрат" бразилиялық шабуылдаушымен келісімшартқа отырғанын хабарлады
23:21, 16 қараша 2023
"Қайрат" бразилиялық шабуылдаушымен келісімшартқа отырғанын хабарлады
UFC-дің қатары тағы бір қазақпен толықты
21:23, 05 сәуір 2023
UFC-дің қатары тағы бір қазақпен толықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: