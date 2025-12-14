УЕФА Темірлан Анарбековты ресми түрде мойындады
Сурет: X/Scout1zm
Қазақстан мен "Қайрат" құрамасының қақпашысы Темірлан Анарбеков УЕФА нұсқасы бойынша биылғы маусымның Чемпиондар лигасының үздік қақпашылар рейтингісінде төртінші орыннан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
УЕФА баспасөз қызметінің мәліметінше, Анарбеков төрт матч өткізіп, қақпаға алты гол жіберді, ал бір матч бойында бір де бір гол кіргізбей, қақпаны таза сақтап қалған. Қақпашы барлығы 27 сейв жасады.
Кипр "Пафосының" қақпашысы Неофитос Михаил онымен бір позицияны бөлісіп тұр, оның да нәтижелері Темірланмен бірдей.
Рейтингтің көшбасында 38 сейв жасаған норвегиялық "Будё Глимт" клубының қақпашысы, ресейлік Никита Хайкин тұр. Екінші орынға 33 доптың бетін қайтарған "Марсель" (француздың) қақпашысы Херонимо Рулли, үшінші орынға 29 сейвке ие мадридтік "Реалдың" қақпашысы, бельгиялық Тибо Куртуа жайғасқан.
Сурет: uefa
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript