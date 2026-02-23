Футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасы аясында "Қайрат" пен "Картахена" өзара бақ сынасты
Сурет: Instagram/afckairat
23 ақпанда кешке Алматыда УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалының бірінші матчы аясында Қазақстан мен Испанияның үздік футзал клубтары - "Қайрат" пен "Картахена" өзара бақ сынасты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы таймда қос тараптың қақпасы да голдан аман қалды. Әрине, біздің команда реванш жасауға тырысып, барын салды.
Екінші таймның басында паркет иелері өз жанкүйерлерін қуанта алды, қақпашы Ванделсон Силва ерекшелене білді.
Алайда, осыдан кейін Картахена бірден екі қарсы шабуылмен жауап беріп, екі минут ішінде бірден екі гол соқты, бұл олардың 2-1 есебімен алға шығуға мүмкіндік берді.
Таблодағы бұл сандар соңғы ысқырыққа дейін өзгерген жоқ.
Жауапты ойын 6 наурызда Испанияда, Картахена қаласында өтеді. Дәл сол кездесуде Финал төрттікке жолдама иегері анықталады.
Бұған дейін Дастан Сәтбаев алдағы маусымда жаңа нөмірде өнер көрсететінін жазғанбыз.
