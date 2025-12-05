#Халық заңгері
Спорт

"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалына жолдама алды

&quot;Қайрат&quot; футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 23:30 Сурет: instagram.com/afckairat
Алматылық "Қайрат" футзалдан Чемпиондар лигасының 1/8 финалының жауап матчында Бельгияның "Спортинг-Андерлехт" клубымен ойнады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өткен матч 5:3 есебімен аяқталды.

Алғашқы ойында (7:3) жеңіске жеткенін ескерсек, қазақстандық клуб турнирдің келесі кезеңіне сенімді түрде өтті.

Бас бапкер Даниэл Жуниордың командасы ойын барысында жоғары қарқын көрсетіп, матчты бақылауда ұстап, екі кездесудің қорытындысы бойынша 12:6 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетті.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан күрес федерациясына жаңа президент сайланғанын жазған едік.

