#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Қазақстан күрес федерациясына жаңа президент сайланды

Қазақстан күрес федерациясына жаңа президент сайланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 22:20 Сурет: Қазақстан күрес федерациясы
Қазақстанның грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясына жаңа басшы сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы шешім республикалық қоғамдық бірлестіктің жылдық қорытынды конференциясында қабылданды.

Жиында 2025 жылғы жұмыс нәтижелері, ұлттық құрама командалардың халықаралық жарыстардағы көрсеткіштері және 2026 жылға арналған міндеттер талқыланды. Сондай-ақ федерация президентін сайлау өтті.

Конференция қатысушыларының шешімімен федерацияның жаңа президенті болып Еркін Оқасов сайланды.

Отырыс барысында осы уақытқа дейін федерацияны басқарған Дәулет Болатұлының еңбегі ерекше атап өтілді. Ол өз сөзінде федерацияның алдағы жұмысына табыс тілеп, спорт қауымдастығына сенім білдірді.

“Күрестің туын түсірмей, қазақ спортын әлемге асқақтата беру үшін бар күш-жігерімді саламын. Сенім білдірген барша жанға алғыс айта отырып, өздеріңіздің қолдауларыңыз арқылы талай белесті бірге бағындырамыз деп сенемін!”, - деді Еркін Оқасов.

Еркін Оқасов — Батыс Қазақстан облысының тумасы. Ол — кәсіпкер, “ВД Строй-Инжиниринг” ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы. Бұған дейін Qazaq kuresi қауымдастығының вице-президенті қызметін атқарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев күрес түрлерінен Азия чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін құттықтады
12:21, 15 сәуір 2023
Тоқаев күрес түрлерінен Азия чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін құттықтады
Күрестен Азия чемпионы Ережепов лауазымды қызметке тағайындалды
09:56, 28 желтоқсан 2024
Күрестен Азия чемпионы Ережепов лауазымды қызметке тағайындалды
Астанада күрес түрлерінен өтетін Азия чемпионаты бағдарламаларының кестесі жарияланды
13:51, 08 сәуір 2023
Астанада күрес түрлерінен өтетін Азия чемпионаты бағдарламаларының кестесі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: