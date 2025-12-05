#Халық заңгері
Спорт

Дәулет Тұрлыханов Қазақстан күрес федерациясының президенті қызметінен кетті

Дәулет Тұрлыханов Қазақстан күрес федерациясының президенті қызметінен кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 22:12 Сурет: Қазақстан күрес федерациясы
Қазақстан күрес федерациясының президенті Дәулет Тұрлыханов қызметінен кететінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл шешімі туралы бүгін, 2025 жылғы 5 желтоқсанда әлеуметтік желіде мәлімдеп, кейінгі төрт жылдағы жұмысты қорытындылап, әріптестеріне алғыс білдірді.

Тұрлыханов өз жазбасында бұл қадамды “терең алғыс сезімімен және ішкі тыныштықпен” қабылдағанын атап айтты.

“Бүгін мен Қазақстан күрес федерациясының Президенті қызметін аяқтау туралы шешім қабылдадым. Бұл сәтті мен терең алғыс сезімімен және ішкі тыныштықпен қабылдаймын”, - деп жазды ол.

Ол федерациямен бірге атқарған жұмысты бағалап, бапкерлерден бастап дәрігерлер мен серіктестерге дейін барлық мамандарға алғыс айтты.

Ол жетістіктерді де де атап өтті.

Тұрлыхановтың басшылығы кезеңінде Қазақстан күресі бірнеше маңызды нәтижеге қол жеткізген:

  • Париж-2024 Олимпиадасының күміс жүлдесі;
  • ересектер арасында – 3 әлем чемпионы;
  • 23 жасқа дейін – 3 әлем чемпионы;
  • 20 жасқа дейін – 4 әлем чемпионы;
  • 17 жасқа дейін – 4 әлем чемпионы.

“Бұл жеңістер – біздің біртұтас командамыздың еңбегі, күресіміздің болашағына сенген, табандылық танытқан, жанкештілікпен жұмыс істеген адамдардың ортақ жетістігі”, - деді ол.

Тұрлыханов қазақ күресінің халықаралық аренадағы беделін арттыру, ірі турнирлерді ұйымдастыру және жас таланттарға жол ашу – осы кезеңнің басты нәтижелері екенін айтты.

Сонымен қатар, ол федерацияға жаңа басшылық келуі спорттың дамуына тың серпін беретініне сенім білдірді.

“Спорт тек сабақтастық пен алға жылжу бар жерде дамиды. Жаңа команда жаңа көзқарас, тың идеялар және біздің сүйікті спортымызды дамытуға тың серпін әкелетініне шын жүректен сенемін”.

Соңында Тұрлыханов елге қызмет етуді жалғастыратынын атап өтті.

“Мен Отанымызға қызмет етуден ешқашан бас тартпаймын. Қазақстанды дамыту – менің басты басымдығым, және елге, қоғамға пайда тигізе алатын кез келген жерде өз үлесімді қоса беретін боламын”.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
