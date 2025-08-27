Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
2025 жылғы 27 тамызға қараған түні "Қайрат" тарихты жазды – шотландиялық "Селтикті" пенальти сериясында (3:2) жеңіп, Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті. Матчтың қаһарманы – алматылық клубтың 21 жастағы қақпашысы Темірлан Анарбеков болды. Ол қарсыластың үш 11 метрлік соққысын қайтарып, командасына тарихи жеңіс сыйлады. Енді алғаш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққан "Қайратты" жеребе күтіп тұр.
Қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы
Матч аяқталған соң-ақ Темірлан Анарбековтің Instagram парақшасына он мыңдаған адам жазылып, пікір әр минут сайын жазылып жатты. Ойынға дейін оның 3 мыңнан астам оқырманы болған, қазір 51,2 мыңнан асып, әлі де артып жатыр.
Сурет: instagram/anarbekov_temirlan77
"Қайрат" пен Анарбековтің ортақ жазбасына Желі қолданушылары әлі де әсерлерін бөлісіп, тарихи жеңістің қаһарманына жылы лебіздерін білдіріп жатыр.
Желідегі пікірлер:
• "Біздің Буффон!"
• "Темірлан Анарбековтің даңқ түні, лайықты!"
• "Оларда Буффонище болса, бізде Анарбекищеее!"
• "Темірлан, жарадың! Қазақстан футболы жаңа деңгейге шықты!"
• "Мен матч басталмай тұрып айттым: Анарбеков – қабырға. Дәлелдеді".
• "Жазылайық, 100 мыңға жеткізейік!"
• "Өзбектер әлем чемпионатына шықса, біз – Чемпиондар лигасына! Біз кем емеспіз".
• "Сенің жеңісің – біздің қуанышымыз! Ұзақ күттік, эмоцияға рақмет!"
• "Жаңа жұлдыз туды! Ең қиын сәтте сен елдің намысын қорғадың".
УЕФА-ның реакциясы
УЕФА ресми сайтында жарияланған шолу мен матч хайлайттарында былай делінген:
"Қайрат" 210 минут бойы голсыз аяқталған ойыннан кейін пенальти сериясында "Селтикті" сенсациялық түрде жарыстан шығарды. Команданың қақпашысы Темірлан Анарбеков үш соққыны қайтарып, матчтың батыры атанды".
Бұл жеңіс "Қайратты" Қазақстан тарихында Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өткен екінші клуб етті. Бұған дейін 2015/16 маусымында "Астана" топтық кезеңде ойнаған.
Темірлан Анарбеков туралы не білеміз?
Толық аты: Темірлан Анарбекұлы Анарбеков.
Туған жылы: 14 қазан 2003 жыл, Атырау.
2017 жылы "Қайрат" академиясына шақырылған. 17 жасында Премьер-лигада дебют жасаған ("Тараз" матчында). Қазақстан U-19 құрамасында ойнаған. 2024 маусымында "Жеңіс" клубында арендада болды
Жетістіктері:
• Қазақстан чемпионы (2020);
• Қазақстан Кубогының иегері (2021);
• Қазақстан Суперкубогының иегері (2025).
Оның трансферлік құны – 200 мың еуро (124 млн теңге). Алдағы айда жарақат алған Александр Заруцкийдің орнына "Қайраттың" негізгі қақпашысы болады.