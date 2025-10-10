#Қазақстан
Спорт

"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті

Темірлан Анарбеков, Қайрат, Алматы, алаңға оралу, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 19:15
"Қайрат" футбол клубының УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтуіне себепші 21 жастағы қақпашы Темірлан Анарбеков қайтадан жаттығуға кірісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 2025 жылғы 10 қазанда алматылық футбол клубының Instagram-дағы парақшасында осы сипатта ақпарат пайда болды.

"Темірлан Анарбеков жалпы топпен бірге жаттығуға қайта кірісті", делінген қысқа-нұсқа хабарламада.

Бұл жаңалықты футбол сүйер қауым қуана қабыл алды.

2025 жылғы 14 қыркүйекте Алматыда Қазақстан Премьер-Лигасының 23-ші туры өтті. Ол кезде "Қайрат" Дастан Сәтбаевтың голының арқасында "Ақтөбені" 1:0 есебімен жеңді. Бірақ матчтың 10-шы минутында Алматы футбол клубының қақпашысы Темірлан Анарбеков ауыр жарақат алып, алаңнан зембілмен әкетілді. Кейін "Қайраттың" бас бапкері Рафаэль Уразбахтин Анарбековтың жақ сүйегі сынғанын жеткізді.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
