"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті
Сурет: Instagram/nurgali_zhumagazy
"Қайрат" футбол клубының УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтуіне себепші 21 жастағы қақпашы Темірлан Анарбеков қайтадан жаттығуға кірісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 2025 жылғы 10 қазанда алматылық футбол клубының Instagram-дағы парақшасында осы сипатта ақпарат пайда болды.
"Темірлан Анарбеков жалпы топпен бірге жаттығуға қайта кірісті", делінген қысқа-нұсқа хабарламада.
Бұл жаңалықты футбол сүйер қауым қуана қабыл алды.
2025 жылғы 14 қыркүйекте Алматыда Қазақстан Премьер-Лигасының 23-ші туры өтті. Ол кезде "Қайрат" Дастан Сәтбаевтың голының арқасында "Ақтөбені" 1:0 есебімен жеңді. Бірақ матчтың 10-шы минутында Алматы футбол клубының қақпашысы Темірлан Анарбеков ауыр жарақат алып, алаңнан зембілмен әкетілді. Кейін "Қайраттың" бас бапкері Рафаэль Уразбахтин Анарбековтың жақ сүйегі сынғанын жеткізді.
