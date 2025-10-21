#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Алматыда "Қайрат" – "Пафос" матчы алдындағы тазалық жұмыстары күшейтілді

Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 15:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Бүгін Алматыда алматылық "Қайрат" футбол клубы мен кипрлік "Пафос" командасы арасында Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің матчы өтеді.

Спорттық іс-шара қарсаңында қаланың коммуналдық қызметі шаһар тұрғындары мен қонақтарына жайлы жағдай жасау, тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында жұмысын күшейтті.

Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй саясаты басқармасының мәліметінше, Орталық стадион маңындағы аумақтарда қолмен тазалау жұмыстары күшейтіліп, көлемі 360 литр болатын қосымша 70 қоқыс контейнері орнатылды.

Тазалықты сақтау жұмыстарына 200 қызметкер мен 40 арнайы техника тартылған. Қызметкерлер екі ауысымда жұмыс істейді.

Бірінші ауысым (12:00-18:00):

  •  Сәтбаев көшесі – 20 адам
  •  Абай даңғылы – 20 адам
  •  Байтұрсынов көшесі – 20 адам
  •  Стадион айналасы – 40 адам

Барлығы: 100 адам және 40 техника.

Екінші ауысым (18:00-00:00) құрамында да осындай көлемде қызметкер мен техника бар. Жұмысты "Алматы Тазалық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мамандары атқарып, тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Матч аяқталған соң арнайы бригадалар жедел түрде аумақты тазалап, қоқысты шығарып, қала көшелерінде тәртіп пен тазалық орнатады. Қала қызметтері жанкүйерлерді тазалық сақтауға, қала инфрақұрылымына құрметпен қарауға, спорт мерекесін бірге қолдауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция "Қайрат" – "Пафос" ойыны қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті
13:59, 20 қазан 2025
Полиция "Қайрат" – "Пафос" ойыны қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтті
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчының билеттері толық сатылып кетті
00:56, 24 қыркүйек 2025
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчының билеттері толық сатылып кетті
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
12:59, 27 тамыз 2025
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: