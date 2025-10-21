Алматыда "Қайрат" – "Пафос" матчы алдындағы тазалық жұмыстары күшейтілді
Спорттық іс-шара қарсаңында қаланың коммуналдық қызметі шаһар тұрғындары мен қонақтарына жайлы жағдай жасау, тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында жұмысын күшейтті.
Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй саясаты басқармасының мәліметінше, Орталық стадион маңындағы аумақтарда қолмен тазалау жұмыстары күшейтіліп, көлемі 360 литр болатын қосымша 70 қоқыс контейнері орнатылды.
Тазалықты сақтау жұмыстарына 200 қызметкер мен 40 арнайы техника тартылған. Қызметкерлер екі ауысымда жұмыс істейді.
Бірінші ауысым (12:00-18:00):
- Сәтбаев көшесі – 20 адам
- Абай даңғылы – 20 адам
- Байтұрсынов көшесі – 20 адам
- Стадион айналасы – 40 адам
Барлығы: 100 адам және 40 техника.
Екінші ауысым (18:00-00:00) құрамында да осындай көлемде қызметкер мен техника бар. Жұмысты "Алматы Тазалық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мамандары атқарып, тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Матч аяқталған соң арнайы бригадалар жедел түрде аумақты тазалап, қоқысты шығарып, қала көшелерінде тәртіп пен тазалық орнатады. Қала қызметтері жанкүйерлерді тазалық сақтауға, қала инфрақұрылымына құрметпен қарауға, спорт мерекесін бірге қолдауға шақырады.