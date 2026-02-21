#Референдум-2026
Спорт

"Қайрат" жанкүйерлерін Орталық стадиондағы ашық жаттығуға шақырды

&quot;Қайрат&quot; жанкүйерлерін Орталық стадиондағы ашық жаттығуға шақырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 13:05 Сурет: instagram/f.c.kairat
Дәл бір аптадан кейін Қазақстан чемпионы, алматылық "Қайрат", жаңа маусымды Астанада қостанайлық "Тобылмен" Суперкубок финалы аясында өтетін матчпен бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маусымның ашылу матчынан кейін "Қайрат" барлық жанкүйерін ашық жаттығуға шақырды, ол 6 наурызда Алматыдағы Орталық стадионда өтеді.

Клубтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, жанкүйерлер сүйікті командасының жаттығуын трибуналардан басынан аяғына дейін қарау мүмкіндігіне ие болады.

Жоспарланған шараның басты оқиғасы — негізгі құрамның барлық ойыншысыымен автограф-сессия, ол жаттығудан бұрын, сағат 15:00-де басталып, бір сағатқа созылады.

Ал сағат 16:00-де 2025 жылдың елдегі ең мықты футбол командасының ашық жаттығуы басталады. Алматылық команда бүгін Түркияда өткен соңғы дайындықтан кейін өз алаңына оралды.

Айдос Қали
