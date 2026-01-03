#Халық заңгері
Спорт

Дастан Сатпаев әлемнің үздік жас ойыншылары қатарына енді

Дастан Сатпаев әлемнің үздік жас ойыншылары қатарына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 13:29 Сурет: Telegram/FC Kairat Almaty
2 қаңтарда Қазақстанның "Қайрат" командасының шабуылшысы Дастан Сатпаев әлемнің ең үздік жас ойыншылары тізіміне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі ресейлік Sports.ru порталының деректері бойынша, қазақстандық футболшы 18 жасқа дейінгі әлемнің ең үздік 25 ойыншысы қатарына кірді. Сатпаев 16-22 орындардың аралығында орналасқан. Ресейлік спорт сарапшылары оны "белгілі бір футбол дәуірінің азаматы" деп атаған.

Олардың пікірінше, Сатпаев мынадай қасиеттерге ие:

  • өз қақпасынан қарсылас қақпасына дейін допты сүйреу;
  • доп алдау әдістерін жинақтау;
  • 35 метрден соққы жасау;
  • доп үшін таласу.

Порталда былай деп жазылған:

"Ол ойынның кішкене рөлін ғана орындамай, барлығын жасай білетін футболшы. Жасы үлкендердің көбі сияқты әзірше жетілмеген, бірақ көп нәрсені бір ритмде жасайды. Дегенмен, талант ретінде тәуелсіз. Сатпаев позиция мен жүйеге тәуелді емес көрінеді. Оның соққылары қарсыластарға қауіп төндіреді, ал қауіпті аймақтарға өзі жетіп отырады. Әрине, оны "Челси" клубы сатып алған. Тіпті таңқаларлықтай арзан бағамен".

Еске салсақ, 2025 жылдың басында Дастан Сатпаевты Лондонның "Челси" клубы сатып алған. Тамыз айынан бастап ол толыққанды ойыншы ретінде ойнайды.

Айта кетейік, жаңа жыл түнінде Париж қаласы Триумфалды қақпаны Усман Дембеле мен "Пари Сен-Жермен" футбол клубының гүлдер суретімен безендірді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
