Қазақстандық мұғалім әлемнің үздік ұстаздарының қатарына енді
Халықаралық ұйымнан келген ақжолтай хабарды 2026 жылғы 27 қаңтарда Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі жеткізді.
Татьяна Белоусова – педагог-шебер, "Қазақстанның үздік ұстазы – 2024" құрметті атағының иегері.
Белгілі болғандай, оның кандидатурасы сауалнама мен қосымша материалдарды тапсырудан бастап, сараптамалық бағалау және финалдық іріктеуге дейінгі көпсатылы кезеңнен өтті.
Әлемнің ең үздік 50 мұғалімінің ресми тізімі 2025 жылы 15 желтоқсанда Global Teacher Prize ресми сайтында жарияланды.
Финалистерді марапаттау рәсімі 2026 жылы 1-5 ақпан аралығында Дубайда халықаралық білім беру форумы аясында өтеді.
Бұл ретте, Қазақстан Global Teacher Prize байқауына бесінші рет қатысып отыр. Осы уақытқа дейін ел өкілдері, биылғы іріктеуді қосқанда, үш мәрте әлемнің үздік 50 педагогінің қатарына енген.
Бұған дейін АҚШ елшілігі қазақстандықтарға ерекше ұсыныс жасағанын жазғанбыз.