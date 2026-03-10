Алматы қаласының танымал мұғалімі әріптестерінің жұмысын жоғары бағалады
9 наурызда Белоусова Threads парақшасында ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сулейменовамен сұхбатынан үзінді жариялады. Бұл бейресми кездесу президент Қасым-Жомарт Тоқаев Белоусованың марапатын тапсырғаннан кейін өткен.
Белоусованың айтуынша, президенттен марапат алу өміріндегі маңызды оқиға болды. Президент өзінің құттықтау сөзінде Белоусованың әлемнің үздік 50 мұғалімінің қатарына енгені үшін қосқан үлесін атап өткен.
Сондай-ақ, мұғалім Қазақстаннан осы беделді халықаралық рейтингке еніп отырған үшінші өкіл екенін ерекше атап өтті.
"Бұл біздің мұғалімдердің әлеуеті өте жоғары екенін көрсетеді. Байқауға әлемнің түкпір-түкпірінен педагогтар қатысады. Мысалы, биыл конкурсқа 139 елден мұғалімдер ұсынылды", – деді ол.
Белоусова премияның қазылар алқасы мұғалімнің тек сыныптағы жұмысына ғана емес, оқушыларды дамытуға, тәлімгерлік жасауға және қоғамдық қызметіне де баға беретініне тоқталды. Сонымен қатар, Дубайдағы шара барысында қатысушыларға әлемде мектепке бармайтын миллиондаған балалар туралы алаңдататын деректер айтылғанын атап өтті. Осы жағдайдың аясында педагог Қазақстанның білім беру жүйесінің маңыздылығын ерекше көрсетті:
"Мен тағдырға ризамын, өйткені Қазақстанда мұндай проблема жоқ. Бізде басқа міндеттер тұр – балаларға сапалы білім беру және олардың өмірлік жолын табуға көмектесу", – деді Татьяна Белоусова.
Мұғалімнің пікірінше, елде білімді дамыту үшін жақсы жағдайлар жасалып жатыр: мектептер салынып, құрал-жабдықтар жаңартылуда. Педагогтарға кәсіби өсуін жалғастырып, өз армандарына ұмтылу маңызды.
Сонымен қатар Белоусова әріптестеріне басқалардың жолын қайталамай, өз кәсіби өмірінде ең үздік нұсқасына айналуға ұмтылуды кеңес етті:
"Әр мұғалімнің өз жолы бар. Ең бастысы – өз оқушылары үшін ең жақсы мұғалім болу", – деді ол.
