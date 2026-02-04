#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Қоғам

Әлемнің 50 үздік мұғалімінің қатарына енген Алматы ұстазы Дубайға барды

Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейдің химия пәні мұғалімі Татьяна Геннадьевна Белоусова әлемнің үздік мұғалімі анықталатын байқау өтіп жатқан Дубай қаласында жүр., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 09:13 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейдің химия пәні мұғалімі Татьяна Геннадьевна Белоусова әлемнің үздік мұғалімі анықталатын байқау өтіп жатқан Дубай қаласында жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" телеарнасының хабарлауынша, жеңімпазға 1 миллион АҚШ доллары көлемінде сыйақы беріледі. Жеңімпаздың есімі бүгін, 4 ақпанда жарияланады.

"Менің мұғалім ретіндегі миссиям тек өз мектебім мен сыныбымның шеңберімен шектелмейді, ол халықаралық деңгейдегі мойындауға ұласады. Әлемнің 50 үздік мұғалімінің қатарына енуім — менің еңбегімнің маңызды әрі заңды нәтижесі", – деді қазақстандық ұстаз.

Сондай-ақ ол өзін еліміздің Президенті құттықтағанын ерекше маңызды, жүрекке жылы, толқытарлық жағдай ретінде бағалайтынын атап өтті.

Бұған дейін біз оның Global Teacher Prize халықаралық байқауында қалай биік нәтижеге қол жеткізгені туралы жан-жақты баяндаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық мұғалім әлемнің үздік ұстаздарының қатарына енді
13:55, 27 қаңтар 2026
Қазақстандық мұғалім әлемнің үздік ұстаздарының қатарына енді
Тоқаев құттықтаған алматылық ұстаз жайлы не белгілі
10:26, 29 қаңтар 2026
Тоқаев құттықтаған алматылық ұстаз жайлы не белгілі
Дастан Сатпаев әлемнің үздік жас ойыншылары қатарына енді
13:29, 03 қаңтар 2026
Дастан Сатпаев әлемнің үздік жас ойыншылары қатарына енді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: