АҚШ елшілігі қазақстандықтарға ерекше ұсыныс жасады
Сурет: pexels
АҚШ-тың Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы 2026 жылғы 23 қаңтарда ерекше бастама көтерді. Бұл NASA-ның Артемида II миссиясы аясындағы Send Your Name Around the Moon акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл акцияға сәйкес, кез келген адам өз атын Айды айнала ұшуына тегін қол жеткізе алады, адам есімі цифрлық таспаға жазылады және экипажбен бірге ғарышқа жіберіледі.
Ол үшін АҚШ-тың Ұлттық аэронавтика және ғарышты зерттеу басқармасы сайтындағы нысанды толтыру қажет.
Ашық көздерден алынған мәліметтерге сәйкес, адам есімдерін ғарышқа жіберу 2026 жылғы 6-11 ақпан аралығына жоспарланып отыр. Соңғы шешім зымыранның, кеменің дайындығына және ұшу алдындағы тексеріс нәтижелеріне байланысты болады. Миссия шамамен 10 күнге жоспарланған, оның барысында экипаж Айды айналып өтіп, қайта Жерге оралады.
Бұған дейін Чилиде астрономдар сирек кездесетін ғарыштық құбылысты тіркегенін жазғанбыз.
