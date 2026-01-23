Чилиде астрономдар сирек кездесетін ғарыштық құбылысты тіркеді
The Astronomical Journal (AstroJournal) басылымының жазуынша, Джонс Хопкинс университетінің астрофизигі Надия Закамскаяның айтуына сүйенсек, J0705+0612 деп аталатын жұлдыздың жарықтығы 2024 жылдың қыркүйегінде кенет төмендей бастаған.
Ғалымдардың айтуынша, мұндай құбылыстар өте сирек кездеседі, себебі Күнге ұқсас жұлдыздар себепсіз "сөнбейді".
Зерттеу барысында жұлдыздың жарығын диаметрі шамамен 200 миллион километр болатын алып газ және шаң бұлты жауып тұрғаны анықталған. Бұл бұлт жұлдыздан шамамен 2 миллиард километр қашықтықта орналасқан. Басылым жаңа технологиялардың көмегімен ғалымдар бұлттың химиялық құрамын ғана емес, сонымен қатар газдың оның ішіндегі қозғалысын алғаш рет тікелей өлшей алғанын атап өтті. Спектрлік талдау барысында онда темір, кальций және басқа да металдардың іздері табылған.
Мамандардың пікірінше, бұл алып бұлт екі ғаламшардың соқтығысуы нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Соның салдарынан ғарыш кеңістігіне орасан көп шаң мен газ тараған.
Астрофизиктердің айтуынша, бұл жаңалық ғаламшарлық жүйелердің миллиардтаған жыл өткеннен кейін де қаншалықты белсенді әрі өзгермелі бола алатынын айқын көрсетеді. GHOST секілді жаңа құралдар ғалымдарға бұрын бақылауға келмеген жасырын құрылымдардың ішіне "үңілуге" мүмкіндік беріп, сол жерде жүріп жатқан үдерістерді зерттеуге жол ашып отыр.
Бұған дейін планетологтардың Марста "Солтүстік Мұзды мұхитқа" тең алып мұхит болғанын анықтағанын жазғанбыз.