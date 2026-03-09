Фастфуд баланың мінез-құлқын бұзады - ғалымдар
Жақында Торонто университетінің ғалымдары бұл мәселені зерттеп, ерте балалық шақта ультра өңделген тағамдарды көп тұтыну мінез-құлық пен эмоционалдық қиындықтардың тудыратынын анықтады.
Балалық шақ - бұл балалардың эмоцияларын білдіруге, стресске жауап бере білуге және басқалармен қарым-қатынас жасауға үйренетін кезең.
Зерттеуді жүргізу үшін ғалымдар баланың туылғанынан бастап жасөспірім шаққа дейінгі дамуын қадағалайтын канадалық үлкен ғылыми жоба - CHILD Cohort Study деректерін пайдаланды, деп жазады Earth.com.
Жүкті әйелдер зерттеуге 2009 және 2012 жылдар аралығында қосылды және ғалымдар Канададағы бірнеше оқу орталықтарында балаларды бақылауды жалғастыруда. Зерттеу тобы 2000-нан астам баланың үш жасқа толған кездегі диеталық ақпаратын зерттеді.
Екі жылдан кейін, балалар бес жасқа толғанда, зерттеушілер балалардың мінез-құлқын тексеру тізімі деп аталатын кең таралған ғылыми құралдың көмегімен олардың эмоционалдық және мінез-құлық дамуын бағалады. Нәтижелер ультра өңделген тағамды тұтыну мен мінез-құлық қиындықтары арасындағы анық байланысты көрсетті. Зерттеушілер ультра өңделген тағамдардың калориясын тұтынудың әрбір 10 пайызға артқан сайын үрей мен қорқыныш сияқты мінез-құлық бұзылыстарының жоғарлататынын атап өтті. Агрессия және гипербелсенділік сияқты сыртқы мінез-құлық көріністерінің көрсеткіштері мінез-құлық қиындықтарының жалпы көрсеткіштері сияқты жоғары болды.
Кейбір тағамдар осы мінез-құлық үлгілерімен күшті байланысын көрсетті. Әсіресе күшті байланыс қантты тәтті сусындар мен жасанды тәтті сусындардан табылды. Жеуге дайын немесе қыздыруға болатын тағамдар, соның ішінде фри картоптары, макарондар мен ірімшіктер де мінез-құлық реакцияларының жоғары деңгейіне байланысты екенін көрсетті.
Ультра өңделген тағамдардағы калорияның 10 пайызын аз өңделген тағамдармен ауыстыру мінез-құлық қиындықтарын азайтуы мүмкін.