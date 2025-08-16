#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Ғылым және технология

Магниттік дауылдардың Жерге әсері күшейе түсуде - ғалымдар

Магниттік дауыл, Жер, ғалымдар, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 11:45 Сурет: wikimedia
Атмосфераның жоғарғы қабатындағы көмірқышқыл газының артуы геомагниттік дауылдардың Жерге әсерін өзгертеді. Бұл мыңдаған орбиталардың жұмысына да әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ-тың Ұлттық атмосфералық зерттеулер орталығының мамандары осындай қорытындыға келді. Ғылыми жұмыс Geophysical Research Letters (GRL) журналында жарияланды.

"Күн бетінен зарядталған бөлшектердің бөлініп шығуынан пайда болатын геомагниттік дауылдар жоғарғы атмосфераның тығыздығын және соның салдарынан спутниктердің қозғалысына төзімділікті уақытша арттырады. Бұл олардың жылдамдығына, орбиталық биіктігіне және қызмет ету мерзіміне әсер етеді", делінген басылымда.

Компьютерлік модельдеу болашақта осыған ұқсас екпінді дауылдарда бастапқы фонның төмендеуіне байланысты дауыл шыңындағы жоғарғы атмосфераның тығыздығы қазіргіден 20-50%-ға төмен болатынын көрсетті. Дегенмен, тығыздықтың салыстырмалы өсімі – "дауыл" мен фондық мәндер арасындағы айырмашылықты арттырады: егер бүгінгі күні үлкен дауыл тығыздықты шамамен екі есе арттырса, ғасырдың аяғында ол үш есе дерлікке өсе алады.

"Себебі, CO₂ концентрациясының көбеюімен жоғарғы атмосфера салқындап, жұқарады: жоғары биіктікте көмірқышқыл газы жылуды қоршаған молекулаларға берудің орнына ғарышқа таратады", – деп түсіндіреді ғалымдар.

Олардың пікірінше, мұндай өзгерістер атмосферадағы болашақ жағдайларды ескере отырып, спутниктерді жобалау тәсілдерін қайта қарауды қажет етеді.

"Ғарыш саласы үшін бұл өте маңызды, өйткені аппараттар қоршаған ортаның нақты параметрлеріне сәйкес жасалады", – деп атап өтті зерттеу жетекшісі Николас Педателла.

Болашақта ғылыми топ орбиталық техниканың қауіптерін дәл болжау үшін 11 жылдық күн циклінің әртүрлі кезеңдерінде геомагниттік дауылдардың әртүрлі түрлері атмосфераға қалай әсер ететінін зерттеуді жоспарлап отыр.

Бұған дейін ресейлік астрономдар алдағы екі жылда магниттік дауылдар санының төмендейтінін болжаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің қорытындылары жарияланды
Ғылым және технология
20:56, 11 тамыз 2025
Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің қорытындылары жарияланды
Қазақстандық оқушылар ЖИ бойынша халықаралық олимпиадада үздік үштікке енді
Ғылым және технология
18:24, 08 тамыз 2025
Қазақстандық оқушылар ЖИ бойынша халықаралық олимпиадада үздік үштікке енді
Қазақстандық оқушы қыз The New York Times байқауында жеңіске жетті
Ғылым және технология
09:33, 26 шілде 2025
Қазақстандық оқушы қыз The New York Times байқауында жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: