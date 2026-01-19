Жерге бағытталған Күн плазмасы күшті магниттік дауыл тудырады
Сурет: xras.ru
2026 жылғы 18 қаңтарда Күнде болған ең жоғары X деңгейіндегі жарылыс Жерге магниттік дауыл ретінде әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
19 қаңтарда Ресей Ғылым академиясының Космостық зерттеулер институты Күн астрономиясы зертханасы және Күн-Жер физикасы институты мәлімдегендей, мұның себебі – Жерге тікелей бағытталған плазманың шығуы.
"Болжам бойынша магниттік дауыл сейсенбі күні Жерге жетеді. Күтулі магниттік дауыл деңгейі – G3/G4. Солтүстік жарық аймағының төменгі шекарасы – 50 градусқа дейін", – делінген хабарламада.
2026 жылғы 18 қаңтардағы бұл жарылыс – жылдағы алғашқы X деңгейіндегі жарылыс болып отыр. Соңғы рет Күнде бұдан күшті оқиға өткен жылдың 14 қарашасында тіркелген еді.
