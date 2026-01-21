Қуаты күшті магниттік дауылдың салдары қандай болуы мүмкін
Магниттік бұрмаланудың күшіне қатысты ақпаратты "Москва" қалалық жаңалық агенттігіне МИРЭА нанотехнология кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы Алексей Юрасов айтып берді.
Ғалымның айтуынша, адамдар тек әлсіздік, жайсыздық сезінумен ғана шектелмей, басқа да жағымсыз әсерлерге тап болуы мүмкін. Мысалы, технологиялық жүйелердің жұмысы бұзылуы ықтимал. Күн желінің әсерінен радиобайланыс пен GPS сияқты навигациялық жүйелер істен шығуы мүмкін.
"Күннің рентген және ультракүлгін сәулелері планетамыздың жоғарғы атмосфера қабаттарын ионизациялап, радиотолқындардың таралу жағдайына әсер етуі мүмкін", – деп түсіндірді ғалым.
Дегенмен, бұзылулар ғаламдық ауқымға жетпейді – G4 деңгейіндегі магниттік дауылдың қуаты мұндай әсерге жеткіліксіз. Жалпы алғанда, адамзат тарихында бірде-бір геомагниттік бұрмалану планеталық деңгейдегі өзгерістерге әкелген емес.
Айта кетейік, 20 қаңтарда Жерге магниттік дауыл соқты. Оның қуаты экстремалды деңгей G5-ке жақын болды: тербеліс деңгейі G4.7-ге жетті.