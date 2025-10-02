#Қазақстан
Қоғам

Жерді күшті магниттік дауыл басты: ғалымдар жаңа қауіптер туралы ескертті

02.10.2025 14:46
Қуаты күшті магниттік дауыл үшінші тәулік бойы жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күн желінің ерекше жоғары жылдамдығы аясында жалғасып жатқан бұл құбылысқа қатысты бүгін, 2 қазанда, Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институты (ҒЗИ) мен Күн-жер физикасы институтының (КЖФИ) Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары мәлімдеме жасады:

"Таңертеңгі жағдай бойынша жағдайдың тұрақтануына қатысты оң жаңалықтар жоқ. Сейсенбі күні таңертең басталған (30 қыркүйек түнінде – ред. ескертпесі) магниттік дауыл қысқа үзілістермен 50 сағаттан астам уақыт бойы жалғасып жатыр. Дауыл G1–G3 деңгейінде өтуде, яғни көп уақыты орташа деңгейде, кейде күшті қуатпен байқалады", – дейді ғалымдар.

Ғалымдардың айтуынша, магнитосфераның тұрақсыз күйін ұстап тұрған негізгі фактор – Күн желінің өте жоғары жылдамдығы. Ол тұрақты түрде "қызыл", яғни "өте жоғары" деңгейде – 700–800 км/с жылдамдықта тұр, кейде 900 км/с-ке дейін жетеді. Ал қалыпты мәндер 300–450 км/с деп есептеледі.

"Қазіргі уақытта Күн плазмасының бақыланған параметрлеріне сүйене отырып, бұл жоғары жылдамдық бірден екі сыртқы фактордың әсерінен сақталып тұр: Күндегі жоғары жарқыл белсенділігі және Жерге ірі короналды тесіктің әсері. Соңғысының әсер ету аймағына Жер бүгін түнде кірді. Жағымды жаңалық ретінде айта кетсек, Күндегі жарқылдар әзірге тек M класына жатады. Олар күшті болғанымен, ең жоғары X класты жарқылдарға қарағанда шамамен 10 есе әлсіз", – дейді Күн астрономиясы зертханасы.

Жалпы, ғалымдардың айтуынша, "Жердің магнитосферасы біршама тұрақтанғандай әсер қалдырады, бірақ бұл тыныш күйде емес, керісінше, үздіксіз орташа деңгейдегі дауыл жағдайында".

"Дегенмен, қазіргі жағдайда бұл – ең нашар нұсқа емес, тіпті мүмкін болатын ең жақсысы да болуы ғажап емес. Бұл тұрақсыз тепе-теңдіктен магнитосфераны тек ерекше ірі жарқылдар немесе Жерге тура бағытталған плазмалық бұлттардың соққысы ғана шығара алады. Егер мұндай экстремалды құбылыстардан аман өтсек, онда геомагниттік жағдайдың жақсару белгілері 1–2 тәулік ішінде пайда болуы мүмкін", – дейді зертхана мамандары.

Бұған дейін Сатурнның серігінде өмірге қолайлы жағдайлар табылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
