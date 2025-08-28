Испанияда дәстүрлі қызанақ атысына 120 тонна көкеніс жұмсалды
El Pais басылымы жазғандай, фестивальге қатысқан мыңдаған адам бір-бірін 120 тонна қызанақпен атқылаған. Әлемге танымал бұл көкөніс шайқасы жыл сайын тамыздың соңғы сәрсенбісінде өткізіледі.
"Дәстүр бойынша фестиваль ең епті қатысушылар майға малынған бағанаға өрмелеп, жүлде ретінде хамонды алуға тырысатын жарыстан басталды. Түске қарай орталық алаңға бірнеше жүк көлігі қызанақ әкелді", – делінген ақпаратта.
📺 TV en DIRECTO | Algunos asistentes a ‘La Tomatina’ dentro del camión portan una bandera de Palestina en señal de protesta contra la operación militar que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza. Síguela en directo https://t.co/g6w822xnCR pic.twitter.com/ht7n5NB0kG— EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2025
Әдетте қызанақ шайқасы шамамен бір сағатқа созылады. Сондай-ақ, бұл ерекше мейрам Испанияда теледидар арқылы тікелей эфирде көрсетіледі.
Бәрі аяқталған соң көшелер мен үйлердегі қызанақ қалдықтарын су шлангілері мен өрт сөндіру машиналарының көмегімен жуып тазартады.
Views from the 78th annual "La Tomatina" festival in Bunol, Valencia, Spain, with messages of support for Palestine also visible https://t.co/wXZAuRz9Ay— Anadolu Images (@anadoluimages) August 27, 2025
📸: Pablo Garcia pic.twitter.com/SPTOYA7ehM
