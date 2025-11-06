Қазақстан батуттағы гимнастикадан Испанияда өтіп жатқан әлем чемпионатын бастады
Испанияның Памплона қаласында батуттағы гимнастикадан әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бірінші жарыс күні Қазақстан құрамасының өкілдері батутта секіруден аралас жұптық сында іріктеу кезеңіне қатысты.
Виктория Бутолина мен Ерлан Тасмағанбетов ел намысын қорғады.
Спортшылар 47.730 ұпай жинап, 23-орынға ие болды. Өкінішке қарай, іріктеуден өте алған жоқ.
