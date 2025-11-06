#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан батуттағы гимнастикадан Испанияда өтіп жатқан әлем чемпионатын бастады

Қазақстан батуттағы гимнастикадан Испанияда өтіп жатқан әлем чемпионатын бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 17:13 Сурет: olympic.kz
Испанияның Памплона қаласында батуттағы гимнастикадан әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші жарыс күні Қазақстан құрамасының өкілдері батутта секіруден аралас жұптық сында іріктеу кезеңіне қатысты.

Виктория Бутолина мен Ерлан Тасмағанбетов ел намысын қорғады.

Спортшылар 47.730 ұпай жинап, 23-орынға ие болды. Өкінішке қарай, іріктеуден өте алған жоқ.

Айдос Қали
