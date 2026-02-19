#Референдум-2026
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Спорт

Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды

Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 22:06 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Баку қаласында (Әзербайжан) өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама ерлер арасында өтетін сайыста бақ сынайды. Ел намысын Данил Мусабаев, Роман Барков, Никита Тумаков және Ерлан Тасмағамбетов қорғайды.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 21-22 ақпан аралығында өтеді.

Айдос Қали
