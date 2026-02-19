Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Баку қаласында (Әзербайжан) өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құрама ерлер арасында өтетін сайыста бақ сынайды. Ел намысын Данил Мусабаев, Роман Барков, Никита Тумаков және Ерлан Тасмағамбетов қорғайды.
Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 21-22 ақпан аралығында өтеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript