#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленді

Қазақстан құрамасы, батуттағы гимнастика, Әлем кубогы кезеңі, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 09:14 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Котбус қаласында (Германия) өткен Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленіп, чемпион атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшылар синхронды секіруден алтын медаль жеңіп алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Данил Мусабаев пен Никита Тумаков 52,200 ұпай иеленді.

Екінші орынды Германия спортшылары Кайо Локстерман мен Фабиан Фогель (52,050) алды.

Үшінші орынға Ұлыбритания спортшылары Зак Перзаманос пен Кори Уолкс (51,530) тұрақтады.

Бұған дейін 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде жастар мінген көлік жардан ұшып кете жаздады
09:30, Бүгін
Ақтөбеде жастар мінген көлік жардан ұшып кете жаздады
Шымкентте неміс мәдениетінің фестивалі өтті
18:20, 20 қыркүйек 2025
Шымкентте неміс мәдениетінің фестивалі өтті
Найзағай, жаңбыр: синоптиктер 21 қыркүйектің ауа райы туралы айтты
17:22, 20 қыркүйек 2025
Найзағай, жаңбыр: синоптиктер 21 қыркүйектің ауа райы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: