Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленді

Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Котбус қаласында (Германия) өткен Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленіп, чемпион атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшылар синхронды секіруден алтын медаль жеңіп алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Данил Мусабаев пен Никита Тумаков 52,200 ұпай иеленді.
Екінші орынды Германия спортшылары Кайо Локстерман мен Фабиан Фогель (52,050) алды.
Үшінші орынға Ұлыбритания спортшылары Зак Перзаманос пен Кори Уолкс (51,530) тұрақтады.
Бұған дейін 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.
