Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Шорт-тректен Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Астанада өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз Богдан Вехов 1500 метр қашықтықта үздік атанды.
Әйелдер арасында сынға түскен Полина Омельчук 1000 метр қашықтықта үшінші нәтиже көрсетті.
Сондай-ақ Қазақстан құрамасы аралас эстафеталық жарыста күміс жүлдегер атанды.
Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 9 қарашаға дейін жалғасады.
