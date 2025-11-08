#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 20:04 Сурет: olympic.kz
Шорт-тректен Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Астанада өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз Богдан Вехов 1500 метр қашықтықта үздік атанды.

Әйелдер арасында сынға түскен Полина Омельчук 1000 метр қашықтықта үшінші нәтиже көрсетті.

Сондай-ақ Қазақстан құрамасы аралас эстафеталық жарыста күміс жүлдегер атанды.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 9 қарашаға дейін жалғасады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды
20:28, Бүгін
Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
20:51, 22 ақпан 2025
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
Денис Никиша шорт-тректен Сеулдегі әлем кубогында қола медаль жеңіп алды
13:41, 17 желтоқсан 2023
Денис Никиша шорт-тректен Сеулдегі әлем кубогында қола медаль жеңіп алды
