#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды

Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 19:02 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы шорт-тректен Астанада өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогының кезеңінде бірінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз аралас командалық эстафетада жеңіске жетті.

Оңтүстік Корея екінші орынға ие болса, ал үздік үштікті Қытай құрамасы түйіндеді.

Айта кетейік, жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогының екінші кезеңі Астанада 13-15 қараша аралығында "Алау" мұз сарайында өтіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
20:04, 08 қараша 2025
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
Богдан Вехов шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде екінші алтын медалін жеңіп алды
20:01, 09 қараша 2025
Богдан Вехов шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде екінші алтын медалін жеңіп алды
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы: София Актаева алтын медаль жеңіп алды
19:44, 04 қаңтар 2025
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы: София Актаева алтын медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: