Спорт

Богдан Вехов шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде екінші алтын медалін жеңіп алды

Богдан Вехов шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде екінші алтын медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 20:01 Сурет: olympic.kz
Шорт-тректен Қазақстан жасөспірімдер құрамасының өкілі Богдан Вехов Астанадағы Әлем кубогы кезеңінде екі мәрте алтын медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы жарыс күні отандасымыз 1000 метр қашықтықтың А финалында жеңіске жетті.

Естеріңізге сала кетейік, бір күн бұрын ол 1500 метрлік қашықтықта қарсылас шақ келтірмеген еді.

Сонымен қатар 9 қарашада, Қазақстан ерлер құрамасы эстафетада қола медаль еншіледі.

Айдос Қали
