Богдан Вехов шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде екінші алтын медалін жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Шорт-тректен Қазақстан жасөспірімдер құрамасының өкілі Богдан Вехов Астанадағы Әлем кубогы кезеңінде екі мәрте алтын медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соңғы жарыс күні отандасымыз 1000 метр қашықтықтың А финалында жеңіске жетті.
Естеріңізге сала кетейік, бір күн бұрын ол 1500 метрлік қашықтықта қарсылас шақ келтірмеген еді.
Сонымен қатар 9 қарашада, Қазақстан ерлер құрамасы эстафетада қола медаль еншіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript