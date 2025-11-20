Бокстан Әлем кубогы кезеңі: Сұлтанбек Айбарұлы алтын медаль иеленді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы бокстан Делиде (Үндістан) өтіп жатқан Әлем кубогының ақтық кезеңінде алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
85 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Сұлтанбек Айбарұлы чемпион атанды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Финалда отандасымыз Өзбекстан боксшысы Жасурбек Юлдашевты жеңді.
Айта кетейік, бұған дейін 70 келіге дейінгі салмақта Нұрбек Мұрсал күміс жүлдегер атанған еді.
Сондай-ақ семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль еншіледі.
