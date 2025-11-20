#Халық заңгері
Спорт

Бокстан Әлем кубогы кезеңі: Сұлтанбек Айбарұлы алтын медаль иеленді

Бокс, Әлем кубогы кезеңі, Сұлтанбек Айбарұлы, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 21:05 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы бокстан Делиде (Үндістан) өтіп жатқан Әлем кубогының ақтық кезеңінде алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

85 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Сұлтанбек Айбарұлы чемпион атанды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Финалда отандасымыз Өзбекстан боксшысы Жасурбек Юлдашевты жеңді.

Айта кетейік, бұған дейін 70 келіге дейінгі салмақта Нұрбек Мұрсал күміс жүлдегер атанған еді.

Сондай-ақ семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль еншіледі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Ислам ойындарының жеңімпазы атанды
22:20, Бүгін
Джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Ислам ойындарының жеңімпазы атанды
Қазақстан спортшысы әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде алтын медаль иеленді
18:03, 02 наурыз 2025
Қазақстан спортшысы әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде алтын медаль иеленді
Бокстан елордадағы Әлем кубогы: қоржынына жетінші алтын медаль түсті
22:06, 06 шілде 2025
Бокстан елордадағы Әлем кубогы: қоржынына жетінші алтын медаль түсті
