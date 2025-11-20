#Халық заңгері
Спорт

Семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы алтын медаль еншіледі

Семсерлесу, Ислам ынтымақтастығы ойындары, алтын медаль, Қазақстан құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 21:00 Сурет: olympic.kz
VI Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында өткен семсерлесу жарысында Қазақстанның ерлер құрамасы ақтық кездесуде жеңіске жетіп, алтын медальға иегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің хабарлауынша, шешуші жекпе-жекте қазақстандық спортшылар Сауд Арабиясы командасымен кездесіп, 45:29 есебімен басым түсті. 

Бұған дейін семсерлесуші София Актаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі.

