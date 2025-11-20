Семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы алтын медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
VI Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында өткен семсерлесу жарысында Қазақстанның ерлер құрамасы ақтық кездесуде жеңіске жетіп, алтын медальға иегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің хабарлауынша, шешуші жекпе-жекте қазақстандық спортшылар Сауд Арабиясы командасымен кездесіп, 45:29 есебімен басым түсті.
Бұған дейін семсерлесуші София Актаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript