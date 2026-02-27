#Референдум-2026
Спорт

Жасөспірімдер арасындағы АЧ: Қазақстан құрамасы семсерлесуден қола медаль еншіледі

Қазақстан құрамасы, семсерлесу, қола медаль, жасөспірімдер, АЧ-2026, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 22:17 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Джакартада (Индонезия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, отандастарымыз семсерлесуден командалық сайыста жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Аталған сында Қазақстан намысын Кирилл Проходов, Нұржан Әбжанов, Яков Федотов, Нариман Уәлихан қорғады.

Турнир барысында қазақстандық семсерлесушілер Жаңа Зеландияны (45:31) және Өзбекстанды (44:33) жеңді.

Жартылай финалда ұлттық құрама Гонконгқа (37:45) жол беріп, нәтижесінде жарысты үшінші орынмен аяқтады.

Бұған дейін Германияда Қазақстан спортшысы бір күнде екі алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола медаль алды
17:20, 26 ақпан 2026
София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола медаль алды
Қазақстан құрамасы семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогында қола медальға ие болды
18:46, 05 қаңтар 2025
Қазақстан құрамасы семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогында қола медальға ие болды
Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: Қазақстан өкілі суға жүзуден қола медаль еншіледі
21:44, 27 қазан 2025
Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: Қазақстан өкілі суға жүзуден қола медаль еншіледі
Оқи отырыңыз
Нуралы Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ
23:32, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
23:24, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Ирана
23:06, Бүгін
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Ирана
Бой Казахстан - Узбекистан определил медалиста топ-турнира по боксу
22:58, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан определил медалиста топ-турнира по боксу
