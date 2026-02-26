#Референдум-2026
Спорт

София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола медаль алды

София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола медаль алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 17:20 Сурет: olympic.kz
Семсерлесуден Қазақстан құрамасының өкілі София Актаева Джакартада (Индонезия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз рапирамен семсерлесуден жартылай финалға дейін жетті.

София финалға шығу үшін өткен кездесуде қытайлық Чжу Линьлиньмен өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде Қытай спортшысы 14:15 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша София Актаева жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы бадминтоннан Угандада өткен турнирде төрт медаль жеңіп алды
19:19, Бүгін
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы бадминтоннан Угандада өткен турнирде төрт медаль жеңіп алды
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы: София Актаева алтын медаль жеңіп алды
19:44, 04 қаңтар 2025
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем кубогы: София Актаева алтын медаль жеңіп алды
София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
09:08, 04 қаңтар 2026
София Актаева семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
