Спорт

Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: Қазақстан өкілі суға жүзуден қола медаль еншіледі

Қазақстан өкілі, суға жүзу, қола медаль, жасөспірімдер, Азия ойындары, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 21:44 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық спортшы Александр Румынский Манама (Бахрейн) қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында суға жүзуден қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 200 метрге арқамен жүзу сайысында финалға жолдама алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында,

Шешуші кезеңде Румынский үшінші нәтиже көрсетті. Ол мәреге 02:03.97 уақытымен жетті.

Бірінші орынды Тайбэйлік Ю-тен Хуан (02:01.96) иеленсе, күміс медаль қытайлық Шици Цзиге (02:02.57) бұйырды.

Бұған дейін ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Бейбарыс Ерсейіт Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының екі дүркін жүлдегері атанған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
