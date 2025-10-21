Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Сурет: akorda.kz
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Топтық кезеңдегі кезекті ойында отандастарымыз Үндістан құрамасымен кездесті.
Бірінші кезең 19:15 есебімен қазақстандықтардың пайдасына аяқталды.
Екінші кезеңде де басымдығын сақтаған Қазақстан құрамасы матчты 39:26 есебімен өз пайдасына аяқтады.
Осылайша, Қазақстан қыздар құрамасы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарындағы екінші жеңісіне қол жеткізді. Бұған дейін олар Гонконг құрамасын ұтқан болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript