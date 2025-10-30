Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандболдан қыздар арасындағы бәсеке аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасында үшінші орынға ие болды.
Иран құрамасы жеңіске жетсе, Қытай спортшылары екінші орын алды.
