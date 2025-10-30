#Қазақстан
Спорт

Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды

Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:21 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандболдан қыздар арасындағы бәсеке аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасында үшінші орынға ие болды.

Иран құрамасы жеңіске жетсе, Қытай спортшылары екінші орын алды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды
20:39, Бүгін
Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді
20:54, 23 қазан 2025
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді
