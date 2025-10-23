Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді
Сурет: olympic.kz
Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандболдан жарыстар жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
23 қазанда Қазақстан ерлер құрамасы Иран командасымен кездесті.
Ойын 45:25 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.
В тобы бойынша Қазақстан әзірге бесінші орында тұр.
