#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді

Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 20:54 Сурет: olympic.kz
Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандболдан жарыстар жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

23 қазанда Қазақстан ерлер құрамасы Иран командасымен кездесті.

Ойын 45:25 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.

В тобы бойынша Қазақстан әзірге бесінші орында тұр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан жағажай волейболынан Иранды жеңіп, топта көш бастады
19:24, Бүгін
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан жағажай волейболынан Иранды жеңіп, топта көш бастады
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
18:50, Бүгін
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: