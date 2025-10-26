Жасөспірімдер Азиадасы: гандболдан Қазақстан қыздар құрамасы кезекті жеңісіне қол жеткізді
Сурет: olympic.kz
Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандбол сайысы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
25 қазанда Қазақстан қыздар құрамасы Өзбекстанмен өзара мықтыны анықтады.
Нәтижесінде отандастарымыз 31:23 есебімен жеңіске жетті. Осылайша ұлттық құрама А тобында екінші орында тұр.
