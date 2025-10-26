#Қазақстан
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: гандболдан Қазақстан қыздар құрамасы кезекті жеңісіне қол жеткізді

Жасөспірімдер Азиадасы: гандболдан Қазақстан қыздар құрамасы кезекті жеңісіне қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 11:35 Сурет: olympic.kz
Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында гандбол сайысы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

25 қазанда Қазақстан қыздар құрамасы Өзбекстанмен өзара мықтыны анықтады.

Нәтижесінде отандастарымыз 31:23 есебімен жеңіске жетті. Осылайша ұлттық құрама А тобында екінші орында тұр.

Айдос Қали
