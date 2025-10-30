#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Досжан Жұмақан чемпион атанды

Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Досжан Жұмақан чемпион атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 17:17
Қазақстан құрамасы бокстан Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында тағы бір медаль жеңіп алды.

Бұл жолы 54 келіге дейінгі салмақта Досжан Жұмақан финалда жеңіске жетті.

Отандасымыз алтын медаль үшін өткен жекпе-жекте ирандық Матин Чамипадан басым түсті.

Осылайша ұлттық құрама қоржынына екінші алтын медальді салды. Бұған дейін Жұмағали Нұрмахан (50 келіге дейін) алтыннан алқа таққан еді.

Айдос Қали
