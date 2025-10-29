Әділжан Нұрбекен дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Әділжан Нұрбекен Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 50 келіге дейінгі салмақта топ жарды.
Әділжан Нұрбекен ақтық сында Юсуф Замоновпен (Тәжікстан) белдесті. Нәтижесінде қазақстандық балуан иппон әдісімен қарсыласынын басым түсті.
Осылайша ол Азия ойындарын алтын медальмен аяқтады.
