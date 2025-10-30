Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды
Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында дзюдо жарысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соңғы болып Қазақстан құрамасының өкілі Әділжан Жаудинов (90 келіден жоғары) финалда өнер көрсетті.
Алтын жүлде үшін өткен белдесуде қазақстандық спортшы өзбекстандық Алибек Дурдиевке есе жіберді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript