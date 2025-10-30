#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды

Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:39
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында дзюдо жарысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы болып Қазақстан құрамасының өкілі Әділжан Жаудинов (90 келіден жоғары) финалда өнер көрсетті.

Алтын жүлде үшін өткен белдесуде қазақстандық спортшы өзбекстандық Алибек Дурдиевке есе жіберді.

Айдос Қали
