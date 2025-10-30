#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Әмина Жұмабекова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды

Әмина Жұмабекова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
30.10.2025 18:58
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Әмина Жұмабекова Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші орынды иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

57 келіге дейінгі салмақтың финалында отандасымыз Оңтүстік Корея спортшысы Чве Сыльбимен белдесті.

Әмина шешуші кездесуде қарсыласына жол беріп, Азиаданың күміс медаліне ие болды.

Айдос Қали
