Спорт

Джиу-джитсу: Лейла Рахымжанова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орын алды

Джиу-джитсу: Лейла Рахымжанова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орын алды 30.10.2025 20:00
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Лейла Рахымжанова Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орынды иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рахымжанова 63 келіге дейінгі салмақта қола медаль үшін күресті.

Отандасымыз шешуші кездесуде Таиланд спортшысы Элиссавет Кокколиоуды 7:0 есебімен жеңіп, Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды
20:21, Бүгін
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды
Әмина Жұмабекова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
18:58, Бүгін
Әмина Жұмабекова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
Джиу-джитсу: Абдулла Батырбек жасөспірімдер Азиадасының финалына шықты
18:02, 29 қазан 2025
Джиу-джитсу: Абдулла Батырбек жасөспірімдер Азиадасының финалына шықты
