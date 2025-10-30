Джиу-джитсу: Лейла Рахымжанова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орын алды
Сурет: olympic.kz
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Лейла Рахымжанова Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орынды иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рахымжанова 63 келіге дейінгі салмақта қола медаль үшін күресті.
Отандасымыз шешуші кездесуде Таиланд спортшысы Элиссавет Кокколиоуды 7:0 есебімен жеңіп, Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript