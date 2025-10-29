#Қазақстан
#Қазақстан
Спорт

Джиу-джитсу: Абдулла Батырбек жасөспірімдер Азиадасының финалына шықты

Джиу-джитсу: Абдулла Батырбек жасөспірімдер Азиадасының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 18:02 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында джиу-джитсудан жарыстар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасындағы бәсекеде қазақстандық Абдулла Батырбек 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалға жолдама алды.

Жартылай финалда ол тәжікстандық Абдурахмон Саидбековтен басым түсті.

Айдос Қали
