Спорт

Абдулла Батырбек джиу-джитсудан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды

29.10.2025 20:28
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Абдулла Батырбек Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсылас шақ келтірмеді.

Финалда Батырбек Салем Алькубаисиді (БАӘ) жеңді.

Айта кетейік, джиу-джитсудан ұлттық құрама қоржынында осымен төрт медаль бар.

Айдос Қали
