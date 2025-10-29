#Қазақстан
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды

Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 18:28 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында джиу-джитсудан финалдық сайыс басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы екі медальмен көзге түсті.

56 келіге дейінгі салмақта Мұхаммад-мамай Әсетұлы қола жүлде үшін өткен белдесуде кореялық До Ен Лиден басым түсті.

Сол салмақтағы Уәлихан Алдияр финалда БАӘ өкілі Убайд Алкетбиден жеңіліп қалды.

