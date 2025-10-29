Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында джиу-джитсудан финалдық сайыс басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы екі медальмен көзге түсті.
56 келіге дейінгі салмақта Мұхаммад-мамай Әсетұлы қола жүлде үшін өткен белдесуде кореялық До Ен Лиден басым түсті.
Сол салмақтағы Уәлихан Алдияр финалда БАӘ өкілі Убайд Алкетбиден жеңіліп қалды.
