Вероника Елисеева Бахрейндегі жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
Қазақстандық жеңіл атлет Вероника Елисеева Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елисеева балға лақтыру сайысында үшінші орын иеленді. Оның үздік нәтижесі - 46.94 метр.
Жарыс жеңімпазы - қытайлық Ижу Ван (68.59 м), ал күміс жүлдені оның отандасы Юйцзя Гао (63.08 м) еншіледі.
