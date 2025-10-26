#Қазақстан
Қоғам

Вероника Елисеева Бахрейндегі жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды

Вероника Елисеева Бахрейндегі жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 10:52
Қазақстандық жеңіл атлет Вероника Елисеева Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елисеева балға лақтыру сайысында үшінші орын иеленді. Оның үздік нәтижесі - 46.94 метр.

Жарыс жеңімпазы - қытайлық Ижу Ван (68.59 м), ал күміс жүлдені оның отандасы Юйцзя Гао (63.08 м) еншіледі.

Айдос Қали
