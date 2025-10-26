#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер Азиадасында тағы екі медальға қол жеткізді

Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер Азиадасында тағы екі медальға қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 09:20 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан тағы екі медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екатерина Михайленко ұзындыққа секіруден 5.74 метр нәтижемен қола жүлдегер атанды.

Маргарита Косинова 400 метрге кедергілер арқылы жүгіруде 01:01.36 уақыт көрсеткішпен мәреге екінші болып жетті.

Айта кетейік, бұған дейін Вероника Елисеева балға лақтыру сайысында үшінші нәтиже көрсеткен еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында екінші алтын медальға қол жеткізді
15:55, 31 мамыр 2025
Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында екінші алтын медальға қол жеткізді
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан жағажай волейболынан Иранды жеңіп, топта көш бастады
19:24, 23 қазан 2025
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан жағажай волейболынан Иранды жеңіп, топта көш бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
