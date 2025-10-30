Дзюдошы Інжу Жұмажан жасөспірімдер Азиадасында қола медальға ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Інжу Жұмажан Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 57 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысынан көрінді.
Інжу ақтық сында Чатчадафон Суваннавичиті (Таиланд) иппон әдісімен тізе бүктірді.
