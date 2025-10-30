#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Дзюдошы Інжу Жұмажан жасөспірімдер Азиадасында қола медальға ие болды

Дзюдошы Інжу Жұмажан жасөспірімдер Азиадасында қола медальға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 19:43 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Інжу Жұмажан Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 57 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысынан көрінді.

Інжу ақтық сында Чатчадафон Суваннавичиті (Таиланд) иппон әдісімен тізе бүктірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды
20:21, Бүгін
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер Азиадасында үшінші орын алды
Дзюдошы Әдия Жанахмет жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
20:39, 29 қазан 2025
Дзюдошы Әдия Жанахмет жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
Қазақстандық балуан Сәния Сұлтанғали жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль иеленді
21:47, 28 қазан 2025
Қазақстандық балуан Сәния Сұлтанғали жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: