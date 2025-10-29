#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Спорт

Дзюдошы Әдия Жанахмет жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды

Дзюдошы Әдия Жанахмет жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
29.10.2025 20:39
Қазақстандық дзюдошы Әдия Жанахмет Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 40 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалдық кезеңге дейін жетті.

Үшінші орын үшін өткен белдесуде Жанахмет Үндістан өкілі Никитадан басым түсіп, жасөспірімдер Азидасының қола жүлдегері атанды.

Айдос Қали
